No se van a gravar derivados de la leche ni el pan ni la canasta familiar

"Ningún derivado de la leche va a estar gravado. Van a estar gravados por ejemplo el Yogo Yogo; el yogur no, ni los quesos, ni la leche y el pan menos. Vamos a revisar eso para que los artículos queden explícitos en una lista para que la oposición no siga diciendo que vamos a gravar la canasta familiar: esa fue la reforma tributaria que sacó a los jóvenes en las calles", dijo el legislador a periodistas en el marco de la reunión de ponentes.

Así mismo, anunció que "otro nuevo alivio al sector de hidrocarburos es que ya se fijó el umbral en dólares a partir del cual no se paga la sobretasa, y es si el barril de petróleo no supera los 67,3 dólares no se paga la sobretasa, de 67,3 a 75 dólares es una sobretasa del 5%, entre 75 y 82,2 del 10% y más del 82,2 del 15%, y se mantiene la no deducibilidad de regalías".