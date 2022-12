¿Va a viajar este fin de año? Estas son las recomendaciones que debe seguir

Finalmente, Migración Colombia recuerda a los viajeros que proyectan salir con menores de edad, que deben revisar previamente todos los requisitos exigidos. De no cumplir con alguno de ellos el niño, niña o adolescente no podrá salir del país. El permiso de salida debe estar firmado por el padre o madre que no acompaña al menor en el viaje y venir autenticado en notaría, o apostillado en caso de que se haga fuera del país. Además, no se debe olvidar tener copia del Registro Civil de Nacimiento del hijo o hija.