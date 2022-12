Raúl Gasca fue víctima de robo durante la Feria de Cali 2022

“Nada, llegamos, el palco hasta adelante, de los mejores, por cierto muy caro, me dijeron mis amigos que les costó y bueno, todo salió bien, salió Maluma, buenísimo, salió Silvestre, buenísimo, cuando acabó Silvestre le digo a un amigo, “acompáñame al baño”, vamos al baño y de repente estamos haciendo la fila y dos tipos se empiezan a pelear en frente de nosotros, cuando me corro para atrás siento que me jalan las cadenas por la espalda”.

Y continuó: “Siento que me jalan y yo me agarro las cadenas y cuando volteo y yo las tengo en las manos, el tipo me jalaba y yo también lo jalaba, acto seguido viene un tipo y me pega así por el brazo y de repente siento que echan algo en la cara y yo me quedé con una cadena, la más delgada y cuando volteó nuevamente, ya no los vi”.

Diversas personas a su alrededor también se unieron al relato de Gasca, afirmando que también habían sido víctimas de los presuntos ladrones durante el evento y, a pesar de que varios hombres fueron capturados, Gasca aún manifiesta su sinsabor por la experiencia vivida.