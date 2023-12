Estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala: presidente Petro

Un duro rechazo frente a la situación política en Guatemala manifestó el presidente colombiano Gustavo Petro, quien incluso afirmó que hay un "golpe de Estado" en ese país.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio luego de que la Fiscalía de Guatemala asegurara que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.

Al respecto, el presidente Petro aseguró que la OEA debe intervenir. "Estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia", aseveró en su cuenta de X.

Estamos frente a un golpe de estado en Guatemala.



La OEA debe actuar de inmediato.



Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia. https://t.co/t73cI0Hnkw — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 8, 2023

La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios "son nulas de pleno derecho" ya que "no fueron autorizadas" inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.

La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales, en rueda de prensa, quien dijo que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano.



Como presunta razón para la anulación de las elecciones, Morales afirmó que existe una irregularidad administrativa ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral.



"Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados", aseveró Morales, quien añadió que las votaciones "son nulas de pleno derecho".