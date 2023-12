Debe de estar del lado correcto de la historia: presidente de Guyana a Petro

Continúa la disputa territorial entre Guyana y Venezuela luego de que Nicolás Maduro hiciera un referendo en el que, según datos oficiales, más del 90 % de los votantes apoyaron la anexión por el país caribeño del territorio del Esequibo.

Ante esto el presidente de Guyana, Irfaan Ali, calificó como amenazas para la región las acciones de su homólogo venezolano y además envió un duro mensaje al presidente Gustavo Petro.

“Yo le diría al presidente Petro que debe de estar del lado correcto de la historia, respetar la soberanía y el territorio de Guyana. Debe pararse a favor del orden internacional y adherirse a los lineamientos de la CIJ, pararse firme por lo que es correcto, estar del lado de Guyana y su defensa.", señaló Ali en diálogo con Semana.

E insistió en que Colombia debe enviar un mensaje contundente a Venezuela para no permitir que Maduro anexe esa región a su país. "Enviar una señal muy fuerte y contundente a Venezuela de que Colombia no permitirá a Maduro anexar ninguna región o territorio a su país y que Colombia no permitirá que esta región sea desestabilizada. Él tiene esa responsabilidad muy importante como parte de esta región”, puntualizó.

El territorio en litigio, al que Maduro llama "estado venezolano Guayana Esequiba", prevé también otorgar "de inmediato" licencias para la explotación petrolera, una actividad que ya desarrolla Guyana.

Para el presidente de Guyana, "este desafío abierto amenaza la estabilidad de la región, es una amenaza directa a Guyana y a las empresas que operan aquí".

El mandatario agregó: "En el referendo hay asuntos que buscaban anexar el Esequibo, que es de Guyana, a Venezuela y que establecen un control administrativo sobre el área. La Corte (Internacional de Justicia) ordenó que el status quo debe permanecer, es decir, que el Esequibo es parte del territorio de Guyana y Guyana administra gobernanza allí".