Presidente Duque rechaza posibles desmontes a subsidios de empleo joven

“Y lo resalto porque la economía colombiana no está creciendo por inercia, ni por obra y gracia del Espíritu Santo; está creciendo porque hay políticas pro emprendedoras, entre ellas, estas dos”, puntualizó.

Expresó que el apoyo al emprendimiento no tiene color ideológico o político. “Esto no es de ideología, no son de izquierda o derecha, son de sentido común; pero sobre todo son para interpretar el sentir de una nueva generación que se da cuenta que se puede hacer el bien, haciendo bien, y generando bienestar económico y capital”, puntualizó.