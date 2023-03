¿Por qué sale Matador del periódico El Tiempo?

“Me sacó todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento, yo como pude me zafé y me fui para la otra habitación y allá me pegó otra cachetada, me apretaba el cuello y yo le decía que no me pegara. Y él me decía que me callara, que yo no tenía derecho a hablar (...) Me encerré en el baño, cogí el teléfono y llamé la portería, y les dije que si me ayudaban con la Policía”, se escucha.

Ante esto, ‘El Tiempo’ emitió un comunicado rechazando este tipo de violencia y anunciando la “suspensión” de Julio César González.

“En relación con el señalamiento presentado contra el caricaturista “Matador”, sobre un acto de violencia de género, ocurrido hace 10 años -y del cual nos enteramos ayer-, en el que estuvo involucrada su compañera sentimental (actual esposa), El Tiempo manifiesta que rechaza tajantemente cualquier tipo de maltrato, atropello, discriminación o afectación contra una mujer”, dice el comunicado.