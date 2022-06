Minsalud analiza aval a segundo refuerzo para menores de 50 años

Debido al incremento de casos de contagios por covid-19 que se está registrando en el territorio nacional (8.742 casos nuevos y 9.120 casos activos con corte al 9 de junio), desde el Ministerio de Salud y Protección Social reconoció un riesgo de contagio en las personas “que no tienen la inmunidad suficiente”. Entre estas, están los niños que no se han vacunado y los adultos mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo.

Sobre esto, el ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, informó que esta semana se adelantará un comité para revisar la posibilidad de autorizar la aplicación del segundo refuerzo en menores de 50 años. De acuerdo con el funcionario, pese a que el país cuenta con los biológicos suficientes para aplicar segundos refuerzos (cuartas dosis), es indispensable tomar la decisión con base en evidencias científicas.