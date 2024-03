¿Qué pasará con la licitación de los pasaportes en Cancillería?

Por su parte, Murillo advirtió la semana pasada que “el 23 de febrero se suspendió, y se mantiene suspendido el proceso (el 003) con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia”.

Por lo tanto, aseveró, “el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Leyva, quien declaró desierto el proceso licitatorio 001 de 2023”.

Añadió que el 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro.

“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, número 74-923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal”, concluyó el canciller (e).

A su vez, el presidente Gustavo Petro, afirmó que “el CDP que existe hoy es para el proceso licitatorio que se está presentando y sobre el que también recaen dudas de configurar sus claúsulas de la forma de un pliego sastre, es decir con ganador predeterminado”.

Pero el exsecretario Salazar ha asegurado que sí estaban los recursos. “Yo dispuse el mismo lunes, apenas expedí estos actos administrativos, y la dirección administrativa empezó a hacer las actuaciones necesarias para establecer las reservas presupuestales”.

Y añadió: “El ministro me restableció en esa representación legal y me reforzó las funciones que me delegó en la resolución. Él dijo que allí incluía la capacidad de resolver todos los temas jurídicos y contractuales con ese contrato en específico”.