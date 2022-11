Concejales de Manizales denuncian que Liberland llegó con documentos falsos

Ahora concejales de esa ciudad denunciaron que el supuesto presidente de Liberland firmó un memorando con el alcalde Carlos Mario Marín, que carecería de veracidad.

La concejal del Centro Democrático en Manizales, Constanza Montoya, denunció en la Fiscalía este memorando de cooperación que buscaba enseñar inglés a 5 mil personas de la ciudad.

Vale mencionar que Montoya fue secretaria de Educación Municipal, por lo que decidió indagar el convenio que había firmado esta Alcaldía con Liberland y señaló que Liberland Aid Foundation, con la que el alcalde firmó el memorando, es de naturaleza privada y fue constituida en Florida (Estados Unidos).

Por eso solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la validez del documento firmado con el alcalde de Manizales con Randy Thompson, delegado de Liberland, y que señala que el Ministerio lo autoriza para representar o hacer las veces de diplomático.

"Contacté al Ministerio, que me informó que dicho documento había sido adulterado y me compartió el original que dice: Es de nuestra competencia reconocer y conceder privilegios e inmunidades solo a los agentes diplomáticos representantes de estados con los cuales Colombia tiene relaciones diplomáticas vigentes u organizaciones internacionales con las cuales se ha suscrito un acuerdo de sede. Por lo anterior la petición no es a lugar", señaló la concejal.