“Tú sí eres excelente padre”: pulla de Laura Ojeda en mensaje a Nicolás Petro

Luego de cuestionar la filtración del audio en el que se escucha a los hermanos alterados en medio de una discusión, Andrea reveló que esa fue la última vez que habló con Nicolás.

"Estaba muy alterada y dolida como cualquier otra persona. No he hablado con él desde entonces. Eso me parte el corazón. Yo a él lo amo y lo sabe", compartió Andrea Petro en sus redes sociales.

"Estamos en una situación muy difícil como familia", manifestó. En adición, indicó que le duele que "se sirvan" de ella "para eso" y dijo que también se deja llevar por emociones como otras personas. "Soy humana. Solo pido un poco de respeto", agregó la hija del mandatario.

A pesar de la tensión y de la aparente falta de cercanía entre Nicolás Petro y su padre, este último decidió enviarle un mensaje de apoyo a través de su Twitter este martes.