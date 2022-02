Koaj suspendió a empleados denunciados por acoso laboral y sexual

En diálogo con EL HERALDO, Juana Camila Pérez manifestó el lunes que seguirá con las denuncias instauradas ante la Fiscalía, Procuraduría y el Ministerio del Trabajo.

“Las autoridades han manifestado que mi caso se encuentra en investigación. La Fiscalía me realizó a través de Medicina Legal un estudio psicológico por el caso de acoso sexual”, explicó.

Por otra parte, la denunciante señaló que la compañía no la ha contactado para tratar los casos.

“Quiero que se haga justicia porque no solamente soy yo, se han pronunciado demasiadas personas. El gerente Brian Smith dijo que yo estaba complemente loca pero no creo que diga eso de todas porque no solo soy yo la que está hablando (…) Temo por mi vida y la de mi familia, si algo nos llega a pasar los responsabilizo a ellos”, puntualizó.