Joven llamó a emisora para devolver plata que le consignaron por equivocación

El hombre, en la W Radio, dijo que llamaba desde Mutatá (Antioquia) y que el pasado 25 de diciembre le habían llegado más de 2 millones de pesos a su cuenta de Bancolombia.

“He estado llamando para que me ayudaran a regresar una plata que el 25 de diciembre me consignaron a mi cuenta de Bancolombia. No estoy seguro de quién la envió. Es para regresar ese dinero”, mencionó el joven en primera instancia.

El antioqueño indicó que se trata de 2.300.000 pesos y que en los movimientos de su cuenta aparece como pago a proveedores de Corpuem.