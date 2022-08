“La reivindicación de la tierra no puede ser llamada invasión”: CRIC

Por esto, concluyen, "las acciones de reivindicación de la tierra, estas luchas que no han sido gratuitas, no pueden ser denominadas por el gobierno nacional como 'invasiones', ya que esto nos llevarían a hacer un recuento histórico para determinar 'quien es el invasor en estas tierras'" y añaden que "no son solo deudas históricas, son también deudas morales".