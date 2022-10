Internos de cárcel de máxima seguridad en Cómbita se acogen a la ‘paz total’

A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, al ministro de Justicia Néstor Ozuna, al comisionado para la Paz Iván Danilo Rueda, y a otros funcionarios del Gobierno, internos de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, elevaron su solicitud e intención para acogerse a la 'paz total' que ha venido proponiendo el mandatario.

En la misiva se lee que son varios reclusos, al parecer pertenecientes a grupos armados de las autodefensas.

En ese sentido piden que acojan y atiendan su respuesta "al llamado del presidente por una paz total y se establezcan los canales de comunicación necesarios que nos permitan propiciar diálogos tendientes, a una negociación en el marco de la justicia y el perdón social; pilar fundamental de el nuevo gobierno para la restauración de los derechos fundamentales y el resarcimiento de deudas históricas en los territorios donde fuimos o somos actores relevantes del conflicto interno armado".

Así mismo, señalaron su intención de acogerse a la paz total "con el único propósito de buscar puntos de encuentro que nos guíen por la senda de la reconciliación nacional".

Insistieron en que "es insensato pretender una paz total en Colombia si se quiere desconocer la participación política de las autodefensas en el conflicto interno armado".

Vale mencionar que la paz total de Petro ha tenido fuertes críticas. El expresidente Iván Duque señaló: "Hay que tener mucho cuidado con que la paz total no sea igual a impunidad total".

"El proceso de paz no es un solo proceso, porque Colombia no tenía solamente un grupo armado. Con las Farc es un acuerdo con un grupo, pero seguían existiendo puntilleros, P+elusos, Caparros, Clan del Golfo, Eln etc ...", dijo Duque en entrevista en Madrid, donde participa en un encuentro de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) presidida por el premio nobel de Literatura hispano-peruano, Mario Vargas Llosa.

Según el exmandatario colombiano, el proceso de paz con las Farc tuvo "más implementación en los años de mi Gobierno que en los primeros 20 meses y yo le dí continuidad a las cosas que realmente tienen un sentido de implicación positiva para el país".

Para Duque, el plan "paz total" de Petro "es distinto", porque "el sometimiento a la Justicia de grupos armados ilegales es positivo siempre cuando se dé bajo la presión de las autoridades y que tenga consigo la exigencia de que se paguen penas intramurales, y que además todos los recursos malhabidos de los delincuentes sean entregados al pueblo colombiano"