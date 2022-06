¿Por qué fue suspendida la citación de Armando Benedetti ante la Corte?

Así mismo, dijo que en horas de la tarde está programada otra diligencia judicial ante la misma magistrada Lombana: "Aún no se han ordenado las pruebas pedidas por mi defensa. Me es imposible ampliar indagatoria si no tengo los elementos para controvertir a mi denunciante e investigadora, la Convención Americana de Derechos Humanos me garantiza el derecho a que se recauden las pruebas a mi favor", se lee en el comunicado del congresista.

Sin embargo, sobre dicha diligencia, la Corte Suprema no se ha pronunciado.

Vale mencionar que el abogado Jaime Lombana denunció a Benedetti por el presunto caso de corrupción, pues, a su juicio, tanto el senador como Besaile habrían recibido como cuota política el manejo de Fonade y habrían destinado millonarios recursos de esa entidad para enriquecerse.

“Le solicito a la Corte Suprema de Justicia que investigue cómo Benedetti le vendió los cupos indicativos que le entregó el Gobierno a su íntimo amigo el senador Musa Besaile, manejándolos a través del Fonade, consumando un delito de enriquecimiento ilícito en concurso heterogéneo con el delito de cohecho”, señaló en su momento.