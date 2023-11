La unica adicción que tengo es al café: Petro responde a carta de Duzán

No es la primera vez que desde distintos sectores del país se especula que el presidente Gustavo Petro enfrenta un problema de salud o de adicción. En su momento se generó un debate pidiendo transparencia y claridad en cuanto al estado físico y mental del mandatario.

Hace algunos meses, el representante del Centro Democrático Christian Garcés y la parlamentaria de Cambio Radical Carolina Arbeláez solicitaron al Senado que se apruebe una proposición para ordenarle un examen médico al jefe de Estado y así evaluar si estaba en condiciones de gobernar.

El senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández cuestionó en ese momento que si había un problema de adicción. “¿Tiene algún tipo de adicción el presidente de la República que no le permite estar físicamente, al 100 por ciento, para responderle al país?”, aseveró.

Nuevamente el tema ocupa la atención de la opinión pública, pues la periodista María Jimena Duzán, a través de una carta, le pidió al mandatario revelar si tiene o no un problema de adicción.

"Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral", cuestionó.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro respondió al señalamiento a través de su cuenta de X y con un corto mensaje: "La unica adicción que tengo es al café por las mañanas".

En la misiva, Duzán señala que, como una de las colombianas que votó por Petro en las elecciones presidenciales, esperaba un gobierno que representara un cambio significativo. No obstante, después de un año y medio en el poder, la columnista argumenta que Petro ha perdido el norte.

"Ya no queda rastro del Petro conciliador, dispuesto a tender puentes, que,representaba una izquierda no sectaria y que hablaba de la necesidad de un acuerdo nacional para buscar sacar adelante su agenda de cambio. Hoy solo tenemos al Petro atrincherado que dispara trinos que llaman a la confrontación y que parecen hechos por un activista, no por un presidente", se lee en la carta de Duzán.