¿Impactará la derrota de Petro en las elecciones sus reformas?

El jefe de Estado aseguró al respecto en sus redes sociales que en el relato periodístico de la derrota medios y oposición hacen un “malabar estadístico”.

Asevera, por ejemplo, que no se están contando las fuerzas que ganaron la primera vuelta presidencial, sino solo donde está el logo del Pacto Histórico: “Como ese logo solo aparece en el 20 % de los municipios, de ahí construyen su narrativa ayudados por algunos sectores”.

Por ello, afirma que las fuerzas de primera vuelta presidencial victoriosa son: Colombia Humana, Polo UP, Mais, Verdes con Petro, Liberales al Pacto, ASI con Petro, Aico, Fuerza de la Paz, Independientes, Gente en movimiento, Soy porque Somos, ADA y Fuerza Ciudadana.

“Sumen alcaldías, gobernaciones, diputados, ediles, de estas agrupaciones y verán cómo el relato periodístico cae en falsedad. Ahora se trata de reunir a los elegidos y les propongo aglutinar las fuerzas en un gran Frente Amplio por el Cambio. Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, no las perdimos, simplemente no las teníamos. Desde que goberné la ciudad de Bogotá, la ciudad no ha vuelto a ser gobernada por el progresismo. Le agradezco a Bogotá, como al Pacífico y el Caribe el que fueran las regiones que garantizaron el triunfo presidencial. En todas esas regiones hemos elegido gobernadores, decenas de alcaldes, diputados y centenares de concejales y ediles”, advirtió el mandatario.