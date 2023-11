María Jimena Duzán pide a Petro revelar si tiene problemas de adicción

En una dura carta al presidente Gustavo Petro, la periodista y exnegociadora en el proceso de paz con el Eln, María Jimena Duzán, expresó sus inquietudes y desilusiones en relación al líder del Pacto Histórico, e hizo un cuestionado señalamiento contra el mandatario.

Tras más de un año de haberse posesionado, el jefe de Estado ha enfrentado duras críticas y señalamientos, pues los resultados no han sido muy convincentes inclusive para quienes votaron por él. Uno de los temas más cuestionados han sido sus ausencias y por eso en algún momento se rumoró que podría estar enfrentando un problema de salud.

Las cancelaciones repentinas del presidente a varios eventos que había agendado ha sido una de las polémicas constantes en la Casa de Nariño. Y bajo este panorama escribió María Jimenza Duzán, sobre todo porque fue una de las personas que creyó en el plan del Gobierno y depositó su voto en él.

Lo más llamativo de la carta ha sido la sugerencia de Duzán de que el presidente Petro podría estar lidiando con un problema de adicción. La periodista invita a Petro a abordar esta cuestión de frente, argumentando que la adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y que reconocerlo no debería ser considerado como una falta moral.

"Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral", cuestionó.

En la misiva, Duzán señala que, como una de las colombianas que votó por Petro en las elecciones presidenciales, esperaba un gobierno que representara un cambio significativo. No obstante, después de un año y medio en el poder, la columnista argumenta que Petro ha perdido el norte.

"Ya no queda rastro del Petro conciliador, dispuesto a tender puentes, que,representaba una izquierda no sectaria y que hablaba de la necesidad de un acuerdo nacional para buscar sacar adelante su agenda de cambio. Hoy solo tenemos al Petro atrincherado que dispara trinos que llaman a la confrontación y que parecen hechos por un activista, no por un presidente", se lee en la carta de Duzán.

Además, asevera que la única que saca provecho de este momento del Gobierno, es la oposición.

A su juicio, la explicación del comportamiento va encaminada a un problema de adicción: "hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto debería sincerarse, primero con usted mismo", señala.

"Según varios psiquiatras expertos en adicción, todo lo que hace un adicto está determinado por su adicción. Desde la forma como come, como habla, como ama y como odia; la forma como escribe, como se relaciona con su familia, con la sociedad, y hasta con los actos más nobles de la vida. En un gobernante que padezca esta enfermedad pasa lo mismo: todos sus actos de gobierno estarían profundamente influidos por la adicción", añade la misiva.

La carta ha generado múltiples reacciones de distintos sectores, sobre todo de la oposición. "Lo he advertido en varias ocasiones, el asunto es tan evidente que sus propios aliados y defensores comienzan a revelar lo que al parecer es un secreto a voces", dijo el excandidato presidencial Enrique Gómez.