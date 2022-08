Se cae el nombramiento del gral. Fuentes como segundo comandante del Ejército

EL HERALDO pudo confirmar la salida del general Jairo Fuentes de la cúpula militar que recién nombró el presidente Gustavo Petro. El uniformado había sido designado como segundo comandante del Ejército Nacional.

Todo parece indicar que el nombramiento se cayó luego de que vincularan al general Fuentes con casos de 'falsos positivos', según un expediente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El nombre del segundo comandante del Ejército Nacional fue expuesto por Adolfo Guevara Cantillo, un exmilitar que luego terminó en las filas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), quien vinculó al general Fuentes con un caso de falsos positivos en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con su relato, que reposa en la JEP, en 2002 fue contactado por el general Édgar Quiñones, al mando del Gaula del Magdalena, con el propósito de que ayudara al general Fuentes. “Yo personalmente estando de vacaciones, me llamó el comandante Quiñones y me dijo: necesito que le colabore a Jairo (Fuentes)”, relató alias 101 ante ese tribunal. Además aseguró que cumplió con ese llamado y se reunió con el hoy subcomandante del Ejército.

Ante la JEP, Guevara Cantillo relató lo que conversó en su momento con Fuentes, quien le habría dicho: “Hombre, yo necesito llegar a la base de Carlos Tijeras (exparamilitar de la zona), la gente mía no sabe llegar, yo necesito que tú me lleves la gente, me recojas lo que él me va a entregar y me busques un sitio y me ayudes a legalizar”.

Aunque el general Fuentes no ha dado mayores detalles, en diálogo con La W señaló: “Es la palabra de un delincuente contra la de un hombre honorable”.

Por ahora se está a la espera de la confirmación del Gobierno nacional para conocer los detalles de la salida del uniformado de la cúpula militar.