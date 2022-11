“No era la forma en la que debía reaccionar”: funcionario de Migración

Según el relato de Sánchez, el ingeniero Juan Ramón Caramillo, el otro hombre implicado en los hechos, intentó en varias oportunidades pasar por el sistema biométrico, pero como no pudo fue hasta él para preguntar. Sin embargo, asevera que llegó un momento que empezó a decir groserías.

"Cuando vuelve me dice 'esa mier... no sirve para un cu...', a lo que yo le dije que si no le servía ese registro, hiciera la fila normal... Luego me dice 'para qué está usted triple hijo de...'. Me sigue insultando y me sigue tratando mal. Finalmente me bajé de mi lugar y le dije que no me tratara mal, que no me insultara", contó Sánchez a Blu radio.

Agregó que los insultos en su contra continuaron y que se trataba de groserías muy fuertes. Además, aclaró que nunca se trató de un tema de racismo y que no le dije nada relacionado con su color de piel.

"Esos son inventos de este señor, soy un funcionario que tengo más de 10 años trabajando en Migración y nunca he tenido quejas ni problemas, ni llamados de atención. Por los insultos y palabras tan fuertes decidí hablar con la Policía, pero no había ninguno por ahí", añadió.