Ex jefes de Farc rechazan decisión de la JEP sobre crimen de Cecilia Cubas

Los ex jefes de las FARC afirmaron este lunes que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está poniendo en riesgo el acuerdo que firmaron con el Gobierno en 2016 al no juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas.

Así se desprende de una carta publicada por Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y último comandante de la guerrilla, en la que siete ex jefes de las FARC aseguraron recibir "con sorpresa la decisión notificada por la JEP" por el caso en el cual se investiga la posible investigación implicación del miembro del último secretariado de ese grupo armado Rodrigo Granda.

"La decisión de esta instancia de la JEP es una vulneración directa al acuerdo de paz (firmado por el Gobierno y las FARC en 2016), pues tergiversa lo pactado y atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población firmante de paz", afirmaron.

En la misiva, firmada por Londoño, Granda, Pastor Alape, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, argumentan que con esto están excluyendo a un excombatiente por conductas "cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado".

"En repetidas ocasiones hemos advertido sobre la violación del debido proceso, en las diferentes instancias, e incluso hemos elevado esa preocupación a la instancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta decisión es la consumación del grave alejamiento en materia de justicia de lo pactado en el acuerdo final de paz", añadieron.