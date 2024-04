Reacciones a reanudación del diálogo de paz en crisis con el ELN en Caracas

Entre tanto, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, expuso que la crisis de inseguridad en el país tiene que ver con las acciones del ELN: "Descontrol es lo que ocurre hoy en el país: quieren acabar con la salud, crece la inseguridad, terrorismo de las FARC y ELN en el Cauca, corrupción de los carrotanques en La Guajira, gasolina por las nubes, ACPM listo para subir de precio. ¿Gobierno del cambio? Sí, este es el cambio que ofrecieron".

Por su parte, su copartidario, el representante José Jaime Uscátegui cuestionó que sigue la mesa son incluirlo como voz de la oposición: "Una vez más me cierran las puertas para participar como observador, veedor del proceso de paz con el ELN. No entiendo por qué les incomoda que una voz contraria pueda ser veedora para garantizar un verdadero cese del fuego y que no sigan cometiendo actos de terrorismo como los que ha perpetrado el ELN".