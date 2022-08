Arturo Luna: “La ciencia no es algo inalcanzable, está al alcance de la mano”

R.

Tras graduarme no conseguí un trabajo formal, así que me dediqué a dictar clases. Al principio de 2010, opté por la beca de Fullbright. Tenía claro que un pregrado no era suficiente, había que apostar por mucho más. Revisé las condiciones y busqué la que me diera más posibilidades de obtenerla. Le dije a un amigo: –Préstame 100 barras ($100 mil) para inscribirme e irme para Barranquilla a hacer el examen–. Me fue muy bien en la prueba, aunque mi amigo no me dejó devolverle la plata. A mitad de ese año conseguí un trabajo formal como docente en los Montes de María, al que me tocaba llegar en moto, atravesando barro. Estando allá, subiendo uno de los cerros, recibo una llamada en mi celular –que era tipo ‘panela’ bastante viejo– al que se le había caído el teclado. Me tocó subirme en un palo para poder atenderla y resultó ser la convocatoria a la entrevista para la beca. En 2011 me fui para los Estados Unidos.