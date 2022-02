¿En qué debe acelerar Duque en este semestre?

Cumplir con la paz

El experto en seguridad y geopolítica, César Niño, cuestiona que –en primer lugar– la administración Duque tiene una percepción de la seguridad “bastante militarista”, cosa que va en contravía de las realidades territoriales.

Por ello, el catedrático de la Universidad de La Salle y Ph. D. en derecho internacional plantea que si Duque quisiera tener una bandera positiva en materia de seguridad en los meses que le quedan, seguramente podría “hacer un esfuerzo por aumentar el grado del cumplimiento del Acuerdo de Paz en materia por supuesto de protección a excombatientes y muchas lógicas de estas”.

Sin embargo, Niño cree que el presidente seguiría con la lógica binaria “del amigo-enemigo”, donde la administración del ministro de Defensa, Diego Molano, “también ha caído en muchos errores estratégicos”, reiterando que la administración Duque “no lee los contextos territoriales” y se enfrenta a una geografía de la violencia que no corresponde con las decisiones de la alta política que toma.

Calmar los mercados

Julián Arévalo, decano de economía de la Universidad Externado, advierte que “hay mucha zozobra” en los mercados asociada a la incertidumbre por el escenario electoral. Afirma que esa situación “está alborotando mucho la economía”, por lo que buena parte de lo que se está viendo a nivel económico está dado por las expectativas respecto a lo que viene.

Por estas circunstancias, señala el doctor en ciencia política,el Gobierno puede hacer mucho en ayudar a calmar los ánimos en lugar de exacerbar el ambiente económico con motivaciones políticas.

“Ayudar a calmar los mercados, ayudar a hacer entender a los diferentes agentes económicos que en una democracia es normal la alternancia y que, independientemente de quién sea el próximo presidente, lo importante es la estabilidad del país, de sus instituciones y la estabilidad económica”, asegura Arévalo.

No obstante, considera que esto va a ser difícil por el fenómeno electoral y los cálculos políticos, y sostiene que “la gente no saque su plata, no venda sus cosas y que el Gobierno transmita el mensaje de que estamos en una democracia relativamente sólida, desde luego con muchos problemas, pero que los contrapesos y las instituciones deben ser las encargadas de ponerle límite a quién quiera que sea el próximo mandatario”.

Campo y empleo

Jorge Bolívar, sociólogo y PH. D. en Filosofía y Ciencia Política, cree que Colombia requiere hacer una serie de transformaciones para las cuales el presidente no tiene tiempo: primero, resolver el viejo problema de la tierra, “porque no se han creado condiciones territoriales para que las economías campesinas sean competitivas frente a las economías ilegales y el narcotráfico”.

Además, señala que ya no hay tiempo para la reforma a la justicia, “no se pudo acabar con los cupos indicativos” y “la corrupción se ha generalizado y ha tocado funcionarios y políticos de derecha, centro e izquierda, e incluso al sector privado”.

En lo laboral, advierte que más del 50 % de la mano de obra está en “el rebusque y la opción mas ventajosa está en el microtráfico, el contrabando y en actividades ilegales”.

Frente al proceso electoral, señala que va a ser un “proceso crítico” tanto por el dilema que hay alrededor de la suspensión de la ley de garantías “con lo que se podría torcer el proceso” como también porque “las fuerzas ilegales pretenden desdibujar al Gobierno y van a seguir haciendo más atentados contra la fuerza pública, por lo que la Policía y el Ejército tienen que tomar las riendas, sin que haya violencia contra la comunidad, para que se garantice el orden público”.

Y evalúa al Gobierno destacando el trabajo de los ministros de Salud y Hacienda, “pero los demás pasan raspando o se rajan”, cuestiona que “el manejo de la crisis venezolana ha sido fallido, pero se le reconoce el programa de legalización de migrantes” y observa que “en medio de tantas dificultades, el pais sigue avanzando”.