El impacto del ‘Nicolasgate’ en la Casa de Nariño

Sin embargo, otros analistas consideran que la captura de Nicolás Petro no generará mayores dolores de cabeza a la Casa de Nariño.

“La captura del hijo de presidente en este momento no afecta su gobierno, más allá de la explotación política mediática del exceso. En mi opinión, la captura del hijo del presidente Petro no le quita legitimidad a su elección. De un lado, porque no existe un fallo emitido por un operador judicial que así lo haya declarado”, consideró Orlando Caballero.