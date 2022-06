Primicia: La red criminal que salpica a Migración y a la Registraduría

EL HERALDO conoció la historia de Javier Alexander Torrealba Acevedo, un venezolano que entró a Colombia en junio de 2021 por Ipiales (Nariño) con la idea de reencontrarse con su familia quien estaba en el país desde marzo de 2020.

“Para no salir de Colombia de forma irregular nos dirigimos a las oficinas de Migración en la localidad de Ibagué (Tolima), donde nos dieron un acta de compromiso de salida voluntaria del país con el fin de no tener problemas futuros al ingresar a Colombia”, expuso el hombre a través de un correo que hizo llegar a la entidad migratoria.

Posterior a ese episodio, la familia se dirigió al aeropuerto de Medellín con la intención de viajar a México, pero la aerolínea les impidió el viaje, debido a que los pasaportes de los dos hijos del hombre estaban vencidos.

“Al regresar al hotel una persona nos dijo que por el aeropuerto de Barranquilla sí se podía viajar con pasaportes vencidos ya que conocía a alguien en esa ciudad que nos podía ayudar”, indicó el hombre en la misiva.

La familia llegó a Barranquilla y contactó a la persona. “Nos dijo que tenía que llevar los pasaportes para consultar con una persona conocida de Migración, la cual le había dicho que sí se podía viajar con pasaporte vencido, siempre y cuando se pagarán 800 dólares para que la aerolínea los dejara pasar”.

El hombre describe que aceptó el trato y al llegar al aeropuerto Ernesto Cortissoz la persona enlace le dijo que tenía que darle 200 dólares más porque a los pasaportes le colocaron los sellos.

“Yo les pregunté por qué le colocaron sello a los pasaportes si yo tenía un documento para poder salir del país el cual me habían entregado en Migración de Ibagué por el cual no pague nada, luego me llama la persona y me dice que no puedo viajar porque la aerolínea no permite viajar con pasaporte vencido, yo le pido que me regrese los 1.000 dólares y me dice que para regresar el dinero tengo que entregar los pasaportes para que anulen los sellos, pero yo no le di los pasaportes porque se podían quedar con los documentos y me podrían quitar más dinero para regresármelos”, relató Torrealba Acevedo.

Luego de ese inconveniente, el hombre señaló que decidió regresar a Venezuela junto a su familia para renovar los pasaportes de sus hijos.

“Decidimos irnos por tierra y la llegar a Migración de Paraguachón la persona que nos atendió nos preguntó qué había pasado, por qué los pasaportes tenían sellos y no aparecían en sistema, entonces le comenté lo sucedido y nos dijo que iba a hacer todo lo posible para ayudarnos en nuestro caso porque esto que nos hicieron no se debía hacer y se disculpó en nombre de Migración Colombia”.

La familia dejó por sentado en el correo que su única intención es “buscar la mejor solución posible” y destacaron estar agradecidos con las personas que, de buena fe, les ayudaron a resolver su caso para que más adelante se les permitiera entrar a Colombia para usar el país como puente para otro destino.

Este relato, según conoció este medio, está en pleno conocimiento de las autoridades migratorias, toda vez que los funcionarios en Paraguachón dejaron registro de lo sucedido.