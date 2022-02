Con nuevo caso, Corte reitera que la ira es atenuante en penas por homicidios

Esto porque aunque es cierto que el acusado no hirió mortalmente a la víctima para defenderse sino con la finalidad de causar un daño, esto no significa que no lo hiciera en estado de ira, pues “es indiscutible que, acorde con la experiencia, los insultos, golpes y amenazas recibidos por alguien, máxime si son reiterativos, ocurridos en público y en presencia de seres queridos, son estímulos idóneos para enfadar a alguien, a punto tal de tornarlo iracundo, pues su integridad, tranquilidad, valía y honor, entre otros, son perturbadas e implican un escenario aversivo”, precisa la sentencia del alto tribunal.

Por ello la Corte recordó que para que se configure la ira, la conducta debe ser causada por un impulso violento, provocado por un acto grave e injusto, y del que surge necesariamente una relación causal entre uno y otro comportamiento.