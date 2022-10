“Disidencias han desescalonado sus operaciones”: Rueda

El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reveló que al menos 10 grupos armados ilegales en Colombia, de los 22 que han mostrado intención de participar en la paz total, ya iniciaron un cese al fuego.

Entre los grupos, el funcionario destacó a las disidencias de las Farc, como el Estado Mayor de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, dentro de los grupos que ya iniciaron un cese al fuego unilateral, según el comisionado.

A estos se suman, además, otras bandas dedicadas al sicariato como las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, entre otras, que significan un gran inicio en el objetivo de poner fin al conflicto colombiano que ya lleva más de medio siglo.

“Se han sumado ya varios grupos, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, están las AGC (Clan del Golfo), están varias oficinas de ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta”, confirmó Rueda.

Agregó: “Cada grupo con su propia identidad, naturaleza y motivación está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”.

Asimismo, el comisionado presidencial indicó que este 2 de octubre se realizará una jornada de “no matarás”, convocada por la Iglesia Católica y grupos de la sociedad civil para promover actos de paz.