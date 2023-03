“No vemos con buenos ojos este proceso de paz”: Eln

La misiva, firmada por el Frente Occidental de la estructura criminal, cuestiona que el proceso que pretende el Gobierno no ha mostrado verdadera voluntad para transformaciones estructurales del Estado que permitan beneficios para el pueblo.

“Por lo visto hasta el momento este Gobierno no ha dado pasos suficientes para garantizar los cambios que el país requiere garantizando una vida digna para todos”, se lee en el comunicado.

Se agrega en la carta que las promesas hechas en campaña por el presidente Gustavo Petro no se han cumplido. Además, aseveran no estar de acuerdo con las alianzas que ha hecho el Gobierno porque no permitirían realizar transformaciones necesarias.