Médicos en Cauca fueron amenazados con pistolas mientras atendían pacientes

La información que suministraron los galenos es que los grupos armados involucrados en los tiroteos, que ya han dejado un muerto y cinco heridos, llevaron a sus compañeros lesionados al hospital y apuntaron a la cabeza a los trabajadores del centro de salud para que atendieran a los afectados.

“Entró una turba con varios pacientes heridos. No somos muchos para los que vienen, me apuntaron con dos revólveres en la cabeza, los detonaron y no salió ningún proyectil. Dos me apuntaron en la cabeza de lado y lado, por Dios, uno salvando vida y ¿Dónde está ayuda de los gobiernos y el ente territorial?”, relató uno de los médicos sobre lo vivido a Blu Radio.

El secretario de Gobierno del municipio, Carlos Enrique Graciano, confirmó el hecho y rechazó lo ocurrido asegurando que es un acto que no se puede tolerar en ninguna parte del país.