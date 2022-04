Alejandra Azcárate y su esposo rompen el silencio sobre caso ‘narcoavioneta’

Reveló también que tuvo “mucha rabia y mucha indignación” porque “Fernando Escobar, el dueño de la avioneta, nunca asumió su responsabilidad, ni públicamente ni de manera privada”.

La comediante también fue interrogada sobre si en algún punto de la polémica sintió que estaba “probando un poco de su propia medicina”, haciendo referencia a sus “ácidos” comentarios sobre temas sensibles en el pasado.

La actriz respondió que efectivamente “Hubo esa sensación de karma”.

“No solamente he sido cínica o acida, he sido impertinente, altanera, provocadora, atrevida, porque es que José Manuel, conmigo los huevos no son al gusto, o son blanditos o son duros, tibios no, y hay gente que eso le choca, más siendo mujer y lo entiendo, pero jamás he utilizado mi sarcasmo o mi trabajo para dispararle a alguien a título personal”, añadió.