Aida Victoria Merlano: un proceso que demoró casi tres años

El proceso judicial de casi tres años por el que atravesó la influencer Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora colombiana Aida Merlano quien está detenida en Venezuela, es un caso, digno de telenovela.

Este largo camino se remonta al 1 de octubre de 2019 cuando se encontraba en un consultorio odontológico en el norte de Bogotá acompañando a su mamá, según registros fílmicos, y minutos más tarde la exsenadora se fugó.

Posterior a ese episodio, en paralelo a la búsqueda de la excongresista, las autoridades comenzaron el proceso y fue el 3 de octubre a las 11 de la noche que unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, y de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, arribaron hasta un edificio ubicado en la carrera 59B con calle 79, frente al parque El Golf, en el norte de Barranquilla para efectuar la captura de Aida Victoria.

La orden judicial fue expedida por el juzgado 153 penal municipal de la ciudad de Bogotá por el delito de favorecimiento de fuga de presos en concurso heterogéneo con uso de menores, en razón de su hermano de 17 años, quien, al igual que la joven Merlano Manzaneda, estaba presente en el consultorio odontológico al momento de la fuga.

Aida Victoria fue sorprendida por las autoridades cuando llegaba a su residencia a bordo de una camioneta negra. En un video obtenido por este medio, se evidencia que cuatro agentes de la institución la rodean para notificarle sobre la orden captura y sus derechos que tiene en su condición.

Posteriormente, a las 5:13 a.m. de la madrugada del 4 de octubre, la capturada fue embarcada en un carro acompañado de una caravana de la Policía con rumbo al aeropuerto de carga para ser llevada a Bogotá. Ese mismo día, la mujer fue conducida al Complejo Judicial de Paloquemao para ser judicializada por los hechos ocurridos durante la fuga de la excongresista barranquillera.

Una vez fue conocida la noticia de la captura de Aida Victoria Merlano, el abogado que representaba sus intereses, Vladimir Cuadro, dio a conocer un video en el que manifestó que la joven reconoció que estuvo en el consultorio odontológico del cual se fugó su mamá el día de los hechos, y minutos antes que se produjera la evasión la vio, habló con ella y la abrazó, como se ve en el video de la cámara de seguridad.

“Pero me manifestó que desconocía de la fuga, que no sabía de ningún plan y que no tuvo ninguna participación en la fuga, ni el plan para su ejecución”, recalcó el abogado en ese momento.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía advirtió que Merlano le entregó a su madre elementos que facilitaron su fuga, mientras que el odontólogo permitió el espacio para configurar el escape.

“Facilitaron la fuga y prestaron su ayuda para que se pudiera cumplir con ese propósito”, dijo el fiscal del caso.

No obstante, varios días después, específicamente el 9 de octubre, la juez 12 de Control de Garantías de Bogotá le otorgó la libertad a la joven.

La togada no accedió a la solicitud del representante de la Fiscalía en el sentido de cobijar con detención en establecimiento carcelario a Merlano al considerar que no representaba ningún peligro para la comunidad.

Desde entonces, Aida Victoria enfrentó el proceso en libertad, y fue en octubre de 2021 cuando arrancó la etapa del juicio donde la Fiscalía llamó a más de 15 testigos, entre los que estaban los guardas de seguridad que tenía asignados la excongresista al momento de su fuga.

En una entrevista concedida a EL HERALDO en noviembre de 2019, Aida Victoria manifestó tener clara su situación jurídica actual, pues está vinculada al proceso por la fuga que protagonizó su mamá.

“Yo no tengo que demostrar que soy inocente. La Fiscalía tiene la carga de la prueba y son ellos quienes deben demostrar que yo soy culpable o que tuve algo que ver con la fuga. Yo solo debo defenderme de sus acusaciones”, declaró la joven en ese momento.

El pasado domingo, en diálogo con la revista Cambio, la joven aseguró que “no se está escondiendo” de nadie, al tiempo que afirmó que se encuentra en su residencia.

“Yo no me estoy escondiendo, yo no estoy huyendo, yo estoy en mi casa y si a mí me dan orden de captura el martes yo misma me entrego porque yo no soy ninguna criminal”, dijo la influencer en la entrevista.

Pero esta larga historia se remonta al 11 de marzo de 2018 cuando Aida Merlano, entonces candidata al Senado, fue detenida en Barranquilla por delitos electorales, tras lo cual fue condenada a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por comprar votos para su elección.

Tras su detención y condena, Merlano protagonizó el 1 de octubre de 2019 una cinematográfica fuga aprovechando que de la cárcel El Buen Pastor la habían llevado a una cita odontológica en un consultorio particular en Bogotá, de donde escapó saliendo por la ventana y descolgándose tres pisos por una soga, hasta llegar a la calle donde la esperaba una motocicleta que la sacó de escena.

Se volvió a saber de ella el 27 de enero de 2020 cuando fue arrestada en Maracaibo (Venezuela), país al que entró con documentación falsa.

Doce días después, al comparecer ante un tribunal en Caracas, se declaró perseguida política en Colombia y aseguró que tuvo que huir a ese país porque su vida corría peligro por todo lo que sabe.