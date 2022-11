“No me temblará la mano”: mintransporte sobre corrupción en Aerocivil

"Puede ser familiar mío, copartidario mío, pero no será admisible que alguien que esté involucrado con hechos de corrupción pertenezca al sector del Gobierno ni el transporte. Así sea el político que esté de por medio, si hay hechos de corrupción que afecten a personas del partido (Conservador), no me temblará la mano", dijo el funcionario en diálogo con ‘Blu radio’.

De acuerdo con la investigación existen cerca de 100 funcionarios de Aerocivil vinculados con dinámicas de narcotráfico. Su función sería apagar radares o sacarlos de funcionamiento para no detectar los aviones y avionetas que abandonan el país con rumbo al extranjero, transportando cargas de cocaína para posteriormente regresar con maletas llenas de dinero en efectivo.