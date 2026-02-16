En medio de la tensión y rechazo que generó en el país la salida del excomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego Pedraza, de la institución por orden del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tuvo que calmar un poco las aguas, pues el Gobierno estaba enfrentando duras críticas por esto.

Como se sabe, el presidente Petro firmó el sorpresivo decreto de su salida de la institución armada mediante el “llamamiento a calificar servicios”. Su salida se produjo por un informe basado en un correo anónimo en el que involucran al alto oficial con un presunto complot contra el mandatario de los colombianos y el ministro del Interior Armando Benedetti, así como de unas supuestas investigaciones en su contra a lo largo de su recorrido en la Policía Nacional.

A todo esto, la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, le habría dado plena credibilidad sin tener los soportes. Al menos no se publicaron.

Ante esto, el ministro Sánchez señaló en diálogo con Caracol Radio que esta información debe ser manejada de manera precavida, bajándole un poco al tono del Gobierno contra el general Urrego. Afirmó que ordenó la activación de una junta de inteligencia conjunta para analizar a profundidad los hechos relacionados en la denuncia.

“Es muy grave que esto llegue a ser cierto, pero también sería supremamente grave que no lo sea. Por eso debemos obrar con prudencia”, sostuvo.

Por el contrario, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha mantenido un fuerte tono contra el general Urrego, a quien incluso lo llamó “cobarde”.

“No sea cobarde. A usted lo sacaron fue por un entrampamiento que quería hacer, también por su paso por la Polfa, por la Dijín y por actos sospechosos en ese pasado”, señaló Benedetti en su momento.

Frente a toda cantidad de revelaciones, el general Urrego, en diálogo con EL HERALDO, afirmó que evalúa emprender acciones legales tanto en el ámbito penal como administrativo por toda esa información que hoy busca enlodar su nombre.

“Yo en este momento estoy contactando algunos asesores jurídicos y abogados. Hay gente que me ha dicho que trabaja gratis mi caso. He recibido mucha solidaridad de la gente y, la verdad, pues, he tomado contacto con algunos abogados porque sí interpondré las acciones legales. Incluso posiblemente estoy estudiando también la posibilidad de tener una asistencia internacional.

En ese sentido, hablé con un abogado y me dice que es un tema que no es solamente la honra, sino que es un tema de persecución política. Entonces, estamos revisando todo ese tema. Hasta ahora lo estamos como explorando, pero obviamente habrá una acción penal, porque hay una injuria, hay una calumnia, se ha deshonrado mi buen nombre. Y hay acciones administrativas también”, expresó.