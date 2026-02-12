El precandidato presidencial Iván Cepeda denunció pública y penalmente un supuesto entramado que tiene como fin “debilitar” su seguridad, según contó el propio senador sin dar muchos detalles al respecto.

“En las últimas horas, he sido advertido que se está urdiendo una campaña sucia para debilitar mi protección. Dicha campaña se estaría preparando con falsa información suministrada a un medio de comunicación”, escribió Cepeda en su cuenta de X sobre la tarde de este miércoles.

Además, sostuvo que ya puso al tanto a las autoridades competentes sobre este supuesto plan “tendiente a debilitar mi seguridad”.

Pese a dicha campaña, el senador sigue con su correría política por el país buscando apoyos de las bases para las elecciones presidenciales pues no se presentará en las consultas interpartidistas de marzo próximo debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se lo prohibió.

En su intento por atraer a más adeptos al Pacto Histórico, Cepeda recientemente estuvo en Quibdó, donde sostuvo reuniones con jóvenes y organizaciones de la población afrodescendientes en la capital del Chocó para escuchar sus propuestas.

“Hoy inicio con esta reunión un recorrido por poblaciones de la costa Pacífica colombiana y una búsqueda de encuentros con las poblaciones afrodescendientes para incorporar sus sentimientos, sus propuestas, su visión a nuestro programa de segundo gobierno progresista que elegiremos este año”, afirmó Cepeda en un evento en el parque Centenario de Quibdó.