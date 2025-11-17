El Servicio Geológico Colombiano informó que en la mañana de este lunes 17 de noviembre se registraron dos fuertes sismos sacudieron al país.
De acuerdo al reporte del SGC, el primer movimiento telúrico se registró a las 08:09 a.m., con una profundidad de 3.1 en la escala de Richter. Contó con una profundidad de 144 km y con epicentro en el municipio de Mesa de Los Santos, en el departamento de Santander.
Una hora después, se registró otro sismo, está vez con epicentro en el municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia. El movimiento telúrico se presentó a eso de las 08:52 de la mañana. Tuvo una magnitud de 3.3 y una profundidad Superficial (Menor a 30 km).
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños en infraestructuras.
¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?
Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país:
- Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.
- Si está en su vivienda y sólo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.
- Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.
- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.
- Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas).
- Si va conduciendo por una autopista urbana, no se detenga, baje la velocidad y busque bahías, bermas u otros lugares seguros donde pueda parar.
- Si va conduciendo por carretera, baje la velocidad pero no se detenga, encuentre un lugar seguro para estacionarse, en lo posible busque información con las concesiones o a través de números telefónicos, acerca del estado de vías luego del sismo. En Colombia, el número de policía de carreteras es # 767.
- Si va conduciendo en un túnel, baje la velocidad y en lo posible busque los nichos de parqueo internos para detenerse, no salga del vehículo hasta que el sismo .