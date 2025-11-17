El Servicio Geológico Colombiano informó que en la mañana de este lunes 17 de noviembre se registraron dos fuertes sismos sacudieron al país.

De acuerdo al reporte del SGC, el primer movimiento telúrico se registró a las 08:09 a.m., con una profundidad de 3.1 en la escala de Richter. Contó con una profundidad de 144 km y con epicentro en el municipio de Mesa de Los Santos, en el departamento de Santander.

Una hora después, se registró otro sismo, está vez con epicentro en el municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia. El movimiento telúrico se presentó a eso de las 08:52 de la mañana. Tuvo una magnitud de 3.3 y una profundidad Superficial (Menor a 30 km).

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños en infraestructuras.

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país: