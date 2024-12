“Los ricos pobres”, es el fenómeno que ha sonado en los últimos tiempos en la sociedad colombiana, y ahora en los medios de comunicación.

Esta semana ha resonado esta triste realidad que viven muchos colombianos que aunque vivan y pertenezcan al estrato 6 –el más alto-, son muchas las carencias que tienen.

Para muchas personas que viven en estos estratos tan altos, resulta “vergonzoso” decir que aunque viva en una bonita casa, a final de mes no tenga para pagar el arriendo, los servicios y otras necesidades básicas.

Pagar las facturas y hacer mercado es una tortura para estas personas que “aparentan” tener dinero, pero en realidad es lo contrario.

Y es que resulta que en Colombia la población está clasificada en estratos socioeconómicos. De acuerdo al estrato que pertenezca deducen si es “pobre o rico”.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, destacó que los “estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los predios son 6, denominados así: 1. Bajo-bajo 2. Bajo 3. Medio-bajo 4. Medio 5. Medio-alto 6. Alto”.

Si es del estrato 1, se supone que vive en pobreza extrema, pero si por el contrario está en el estrato 6, quiere decir que usted goza de privilegios. Sin embargo, la BBC News reveló esta semana, una entrevista con una mujer de estrato alto pero que no tiene para comer.

Marta Munar, que vive en la localidad de Usaquén, en Bogotá, es abogada, pero muchas veces tiene que elegir entre comer ella o su mascota.

Además, suele endeudarse constantemente para pagar los servicios públicos. Vive desde hace 10 años en este sitio que pertenece al estrato 6.

Y aunque ella ya no ejerza su profesión porque es pensionada, y recibe un pago por esto, no le es suficiente para mantenerse ella y en su momento a sus dos hijos.

Su vida cambió cuando se separó de su esposo y le quedaron todas las cuentas por pagar a ella.

Ella comenta que aunque su círculo social sabe de su situación, algunos no le dicen nada, pero otros si le dicen que no debería vivir ahí si no tiene cómo pagar.

Y esta es la realidad de muchos, porque en el reportaje del prestigioso medio, también entrevistaron a Cindy Ovalle, quien trabaja en un comedor comunitario en Chapinero y recibe a muchos adultos mayores de estrato alto que no tienen qué comer.

“Tras vivir buena situación económica en el pasado, les avergüenza admitir que necesitan un subsidio para sobrevivir”, explicó.

Por su parte, el subsecretario de Integración Social de la alcaldía de Chapinero, Mundo Mauricio Gutiérrez, expresó que “al hecho de que a muchos les avergüenza admitir su situación, se une que, para el sistema, estas personas no clasifican como pobres y, por lo tanto, no pueden recibir subsidios por vulnerabilidad”.