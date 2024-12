La defensa de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, solicitó una reunión con la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que el funcionario sea escuchado luego de las acusaciones de su exasesora María Alejandra Benavides, en el marco de la investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

De acuerdo con Benavides, que ya rindió declaración ante la Fiscalía, la mayoría de decisiones que se tomaron en el entramado de contratos redirigidos para favorecer a congresistas contaron con el aval de Ricardo Bonilla.

“El me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, mencionó, según lo revelado por Noticias Caracol.

A la pregunta de la fiscal del caso “¿El ministro sabía que Sneyder o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?”, Benavides respondió: “Sí señora, él lo sabía”.

La exasesora del ministro de Hacienda afirmó que él supo que eran los congresistas, los hoy señalados por la Corte Suprema, los que estaban poniendo a sus contratistas.

“¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas?”, preguntó la fiscal.

Ante esto, Benavides aseveró que “él (Bonilla) sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no le puedo decir mentiras a ustedes. No sé. Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos”.

Defensa de Bonilla

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se defendió en la tarde de este sábado de las acusaciones que han lanzado en su contra.

“Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación”, esribió el funcionario en su cuenta de X.

Renglón seguido, Bonilla aseguró que la actual situación es " un duro trance personal y un difícil y complejo camino jurídico” al que aspira, con instrumentos legales, demostrar su inocencia.

“Nunca he rehuído dar explicaciones por mis actos y enfrentaré las responsabilidades que las circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis jueces naturales con dignidad y decoro”, manifestó

“Nunca he jugado a esquivarla ley comprando silencios y nunca usaré elcargo de ministro de Hacienda para ejercer mi derecho a la defensa”, agregó.