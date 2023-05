“Tomamos una decisión responsable”: Peter Gianulis, socio de Arena del Río

Debido a la difícil coyuntura económica nacional e internacional, el megaproyecto Arena del Río ya no se ejecutará. La estructura deportiva y de espectáculos, que tendría inversiones por 407 millones de dólares para la generación de más de 9 mil empleos directos, no pudo hacer el cierre financiero.

Lea también: Por coyuntura económica, Arena del Río no se podrá ejecutar

Los socios, en un comunicado emitido la tarde del martes 2 de mayo, explicaron que las altas tasas de interés, la devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación afectaron el cierre financiero del proyecto.



Tras conocerse la decisión sobre Arena del Río, Peter Gianulis, socio de Two Way Stadiums Inc. –una de las firmas operadoras del megaproyecto–, habló con EL HERALDO sobre los motivos por los cuáles no lo ejecutarán, el proceso que viene para la devolución total de los aportes de los 550 clientes y qué va a pasar con los predios donde se iba a construir este complejo multifuncional.