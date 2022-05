Primicia: Nuevos cupos carcelarios aún no están funcionando

Sin embargo, un mes después, las cifras de hacinamiento se mantienen casi iguales (58,1%): la población actual de privados de la libertad es de 1.730 lo que se traduce en una sobrepoblación de 636.

Una fuente del centro penitenciario le dijo a EL HERALDO que desde que se hizo la entrega “más nadie” se ha interesado en los nuevos espacios.

“Ahí están los pabellones, vacíos, dicen que aún no están terminados, pero la verdad no sabemos qué es lo que falta por terminar. No se dan cuenta que estos internos necesitan ser reubicados cuanto antes para garantizarles la protección de sus derechos humanos”, dijo la fuente, al tiempo que destacó que lo que no se quiere es que la obra quede “como otro elefante blanco en este país”.

Indicó la fuente que el día de la entrega “todo se acomodó de manera protocolaria para la foto” y después todo lo que había sido puesto “fue retirado” sin saber dónde se guardó o a quienes les fueron entregados.