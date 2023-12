Seguiré creyendo y apoyando este terruño llamado Barranquilla: Pumarejo

Pumarejo reconoció que su ciclo en la Alcaldía ha llegado a su fin, dejando atrás una etapa en la que hizo amigos, pero también afrontó decisiones difíciles. “Entré a los 27 y me voy a los 43. Más viejo, pero más contento. Porque hice tantos amigos, di tantos abrazos y algunas veces sostuve el llanto por no poder ayudar a quien me lo pedía”, compartió emocionado.

El mandatario expresó su deseo de que su padre, Jaime Pumarejo Certain (el primer alcalde de Barranquilla electo por voto popular), pudiera caminar a su lado y sentirse orgulloso de cómo el amor por Barranquilla que tanto le inculcó una vez, guió su espíritu a lo largo de su tiempo en el cargo.

Adicionalmente, Pumarejo pidió perdón por sus falencias y aquello que no pudo concretar durante su gestión, reconociendo la complejidad que implicó el tener que gobernar en situaciones difíciles. “Perdónenme por mis falencias y aquellas cosas que no pudimos hacer. Gobernar es tomar decisiones difíciles. Es también equivocarse”, indicó.