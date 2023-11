Polémico proyecto del Gobierno aumentaría las tarifas del predial

El documento señala que el impuesto tendría un ajuste de hasta el 50 % del monto liquidado por el mismo concepto del año anterior para los predios urbanos con destino habitacional y comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 smmlv. Se les daría el mismo ajuste a los predios rurales con el mismo avalúo catastral destinados a vivienda o comercio, o de soportes de infraestructuras, producción agropecuaria, institucional y áreas de conservación y protección.

Si es mayor a 135 smmlv y menor a 250 smmlv, el incremento sería de 100 %; entre 250 smmlv y 350 smmlv del 150 %, entre 350 smmlv y 500 smmlv del 200 % y el incremento del 300 % sería para los predios con valor de más de $580 millones.

El proyecto, que constade cuatro artículos, también indica que el ajuste no se aplicaría a los predios que se incorporen por primera vez a la base catastral, los lotes urbanizables no urbanizados y los no construidos o los predios rurales con licencia de parcelación no desarrollados y sin uso agropecuario.