La empresa Air-e ejecutará obras eléctricas en el municipio de Candelaria para este miércoles como parte de un plan de mantenimiento preventivo.

De esta manera, se suspenderá el suministro de energía en la carrera 14, entre las calles 16 y 18, entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Lo anterior por el desarrollo de trabajos para el cambio de poste y labores de poda.

Mientras tanto, en el barrio Pradito del municipio de Sabanalarga, se instalarán postes de media y baja tensión, en la calle 12A con la carrera 27, en el horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La compañía indicó que una vez se completen los trabajos se procederá con la restauración gradual del servicio en los diferentes sectores afectados.

Además, invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.

Finalmente, un llamado de tranquilidad y paciencia a todos los usuarios durante el desarrollo de los trabajos en los diferentes sectores del departamento.