En Montería avanzan los preparativos para la III Exposición Internacional Cebú 2011, que será en el coliseo Miguel Villamil Muñoz, del 11 al 13 de febrero, organizada por la Comercializadora y Promotora Ganadera Asocebú y el Comité Cebuista de Córdoba.
En este certamen estará la mejor genética cebuina, ya que reúne a las más destacadas ganaderías y a sus mejores ejemplares.
Juan Santiago Vélez, gerente de la Comercializadora Asocebú, explicó que 'será un lindo espectáculo ganadero que apreciarán los visitantes colombianos y extranjeros, interesados en adquirir genética'.
Añadió que 'esta es una alternativa de negocios, abierta para quienes deseen adquirir animales para producción de carne y leche de calidad. Habrá juzgamiento Brahman, Gyr, Guzerat y sus cruces, concurso lechero, Echando Raíces, y caballos ‘Cuarto de milla’.
Se realizarán 2 remates, uno especial de toros y novillas de potrero con registro de la respectiva asociación, en la C.C. Ganadera, el viernes 11 de febrero a las 6:00 p.m. 50 lotes de mínimo 4 novillas, o de un toro.
Y otro de ganado Brahman, Gyr, Guzerat y F1 de exposición, en el coliseo ferial, el sábado 12 de febrero a las 7:00 p.m. Serán 30 lotes de machos y hembras.