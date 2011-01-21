campo1_0.jpg

En Montería avanzan los preparativos para la III Exposición Internacional Cebú 2011, que será en el coliseo Miguel Villamil Muñoz, del 11 al 13 de febrero, organizada por la Comercializadora y Promotora Ganadera Asocebú y el Comité Cebuista de Córdoba.

En este certamen estará la mejor genética cebuina, ya que reúne a las más destacadas ganaderías y a sus mejores ejemplares.

Juan Santiago Vélez, gerente de la Comercializadora Asocebú, explicó que 'será un lindo espectáculo ganadero que apreciarán los visitantes colombianos y extranjeros, interesados en adquirir genética'.

Añadió que 'esta es una alternativa de negocios, abierta para quienes deseen adquirir animales para producción de carne y leche de calidad. Habrá juzgamiento Brahman, Gyr, Guzerat y sus cruces, concurso lechero, Echando Raíces, y caballos ‘Cuarto de milla’.

Se realizarán 2 remates, uno especial de toros y novillas de potrero con registro de la respectiva asociación, en la C.C. Ganadera, el viernes 11 de febrero a las 6:00 p.m. 50 lotes de mínimo 4 novillas, o de un toro.

Y otro de ganado Brahman, Gyr, Guzerat y F1 de exposición, en el coliseo ferial, el sábado 12 de febrero a las 7:00 p.m. Serán 30 lotes de machos y hembras.