Inhabilitan cuenta de Twitch de Yina Calderón antes de su primera transmisión

“Quiero contarles qué fue lo que pasó con Twitch, esto es impresionante, no sé si reírme, ponerme a llorar…Resulta que les dije a ustedes cuál era mi cuenta en Twitch, bebé se los juro, yo no alcancé a subir ni una trasmisión yo, ni un video mío, o sea nada, simplemente gracias a ustedes por el apoyo, que comenzaron a seguirme, gracias, me quieran o me odien gracias”, expresó la DJ de guaracha.

Además, se refirió a sí misma como la “reina de la inhabilitación” tras conocer que su cuenta fue inhabilitada, cabe recordar que, no es la primera vez que tiene inconvenientes con plataformas digitales.

“Me quieran o me odien, gracias... fueron a seguirme cuando nenes, a la persona que me maneja la plataforma en Medellín le llega el mensaje de que mi cuenta esta inhabilitada... o sea, la reina de la inhabilitación en Twitch ahora también. No sé qué pasa, ya pusieron la queja... pero algo pasó. Entonces me quiero disculpar, no son penas”, explicó y agregó que no podrá transmitir durante siete días.