Valeria Charris brilló en el Wedding Fest con diseño Wayuu

En entrevista con EL HERALDO, la reina comentó que lo más importante de estas prendas es el sentido social con el que se desarrollan.

“No es solo la muestra de los nuevos talentos que son maravillosos, sino las historias que están detrás, el esfuerzo y el valor de las mujeres tejedoras de La Guajira que por medio de su oficio no solo llevan sustento económico, sino que también mantienen viva esta cultura, ahí está el verdadero sentido social”.

Valeria, también confesó que aún no tiene planes para casarse. “Me encanta poder participar en este tipo de eventos, aunque aún no tengo planes para casarme, así que no se asusten”.