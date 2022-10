Somos mujeres, es algo natural: Salomé Camargo tras percance por menstruación

Tras lo sucedido, la presentadora Violeta Bergonzi anunció un inesperado corte de comerciales y le explicó al oído a la cantante sobre la situación. Minutos después, Salomé apareció con un jean y continuó el programa como si nada.

El momento se viralizó y la joven intérprete se pronunció sobre su incidente en su cuenta de Instagram, enviando un mensaje reflexivo para las personas que la han criticado.

“Si era una mancha en mi pantalón, me asusté muchísimo porque no me lo esperaba pero después me puse a pensar y es que somos mujeres, esto es algo natural. En algún momento me pasó en el colegio, en situaciones de mi vida pero no pensé que fuera en un programa de televisión en vivo”, expresó la exparticipante del Factor XS en sus historias y señaló que recibió varios comentarios negativos porque se manchó a causa de su menstruación.