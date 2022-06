¿Habrá batalla legal entre Shakira y Piqué por custodia de sus hijos?

Esta versión coincide con la de algunos medios españoles que de forma muy breve hacen referencia a que ambos han dado orden para iniciar el proceso de separación de bienes y los trámites legales para la custodia de sus hijos Milan y Sasha. Ahí se anticiparía un conflicto complicado.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, donde se han desarrollado. Alega que un traslado trastocaría su vida y no ve la necesidad. Las mismas fuentes nos indican que ninguno de los dos está dispuesto a ceder en este punto, por lo que de no llegar a un acuerdo amistoso, las cosas podrían ponerse feas”, se lee en el medio ‘Informalia’, perteneciente al medio español El Economista, que asegura que consultó “fuentes confiables”.

Shakira vivió en Estados Unidos y más recientemente en Bahamas, desde donde se trasladó a España. Ahora que no tiene razones para seguir allí quiere irse cuanto antes, pero al parecer Piqué no se lo dejará ni mucho menos fácil. Del amor al odio...