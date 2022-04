Salas Anteliz expresó que este año el esfuerzo de la Iglesia Católica está orientado a que muchas personas vuelvan a experimentar de cerca el amor de Dios. “Es tiempo de volver a los templos a celebrar nuestra fe, porque debido a la pandemia muchos se alejaron de las celebraciones litúrgicas, pero es hora de volver a las celebraciones presenciales, vamos a hacer unas eucaristías muy acogedoras para que todos los feligreses se sientan en casa”.

El líder religioso indicó que el lema de este año es ‘Caminemos juntos en comunión, participación y misión’, sobre el cual reflexionó de la siguiente manera:

“Caminar juntos significa darnos cuenta que al lado nuestro hay otros, y esos otros son los cercanos y los lejanos, de tal manera que vamos a poner los ojos más en los alejados, queremos atraerlos, inclusos aquellos que dicen que son católicos y no son practicantes, o aquellos que no son católicos, pero son creyentes en Dios e incluso con los que no creen en nada”.